Sully Sáenz no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas al ser testigo de la recuperación de la audición de su pequeño hijo, fruto de su relación de varios años con su exesposo, el canadiense Evan Picollotto.

La popular ‘Gatita’ decidió compartir con sus seguidores el proceso que tuvo que seguir su hijo para adaptarse al nuevo implante que le colocaron para que pueda volver a escuchar.

“Activación Implante Coclear Márche. Quiero compartir con ustedes uno de los días más felices de mi vida”, escribió la exchica reality en un reciente post en su cuenta oficial de Instagram.

En el video que ya cuenta con más de 109 mil reproducciones, se puede ver a Sully Sáenz junto a su hijo en el día de la activación de su implante coclear.

“Al comienzo no pueden subirle mucho la potencia, porque como se escucha distorsionado va a escuchar un sonido raro que no le va a gustar. Pero ya cuando se va acostumbrando al sonido, a la nueva forma de oír, ya puede escuchar con potencias mayores y se siente más cómodo”, explicó Sully Sáenz.

Finalmente, Sully Sáenz mostró el preciso instante en que su hijo responde al estímulo que le hizo ella hablándole por el oído izquierdo.

“Y luego de estimular el implante hablándole bastante por ese lado, esto pasó... Me entendió y respondió. Esperé tanto este momento que me parece irreal... La verdad que no tiene palabras lo emocionante que puede ser esto. Gracias a Dios todo esto es posible”, comentó entre lágrimas Sully Sáenz.

