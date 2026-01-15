A una semana de estrenarse la película “Así no juega Perú”, comedia en la que participa en uno de los roles principales, Susan León destaca la importancia de la evolución constante en la carrera artística que permita siempre reinventarse. La exmodelo, animadora, actriz, docente, y hoy empresaria, considera que esa fórmula finalmente logra la vigencia; privilegio que todo artista siempre sabrá agradecer.

“La vigencia en mi carrera es que el público todavía vaya a ver lo que haces, que escuche lo que dices,que te dé vistas a tu contenido, que te recuerde, que te pare en la calle”, dice Susan León que celebra el cariño de un público que espera la respalde en su nueva aventura cinematográfica donde encarna a “La Diva”.

Programas de televisión, calendarios, obras de teatro. ¿Cómo ves tu evolución al recordar todo lo que has hecho?

En realidad, todos crecemos, ¿no? Desde cuando fui candidata a Miss Perú, a hoy, existe una mujer mucho más solvente. He crecido con mi público, he evolucionado, he madurado, he estudiado; lo que tiene que hacer un ser humano. Podría haberme quedado cómoda siendo siempre la sexy, o cosas por el estilo. Pero decidí investigar, estudiar, decidí establecer otros códigos.

Es imposible ser una eterna dama joven, eso lo entendiste…

Cuando fui miss dije: no voy a ser miss toda la vida. Cuando me tocó ser modelo también me puse plazos, y por eso decidí ser animadora y después de allí me convertí en la más sexy y aunque me fue muy bien económicamente, en imagen hubo algunas complicaciones. Luego emprendí mi carrera de actriz, y ahora soy docente y empresaria. Es muy importante saber en qué momento se terminan los ciclos.

En tus ciclos artísticos siempre ha tenido mucho que ver tu fidelidad al trabajo y tu faceta de empresaria que no has dejado.

Yo trabajo 24 X 7, toda mi vida he trabajado, creo que mi mayor relación es mi trabajo, mi relación más larga inclusive, que no le he sacado la vuelta, ni me la han sacado a mí. Le debo fidelidad, le debo amor, me ha dado todo lo que lo que tengo, y lo que soy..

Ser actriz te motiva, te ha dado grandes satisfacciones en tu carrera.

Yo hago mucho teatro, dos, tres, cuatro obras al año, pienso que es un oficio que si tú decides elegir hay que estar siempre. Te permite estar con la memoria activa, con lo que en el escenario estás sintiendo.

¿Consideras que la industria del entretenimiento es más exigente con las mujeres que con los hombres?

A las mujeres no se les perdona nada,a los hombres sí. A las mujeres se les juzga más, que si están flacas, que si están gordas, si están arrugadas. Tienen que ser perfectas .

¿Cómo lo has tomado tú?

Yo me trato de cuidar, pero no lo hago por la televisión, o para seguir con los cánones de la apariencia y la frivolidad. Lo hago para sentirme bien, por verme bien.

¿Te cuidas e incluyes siempre algunos retoques?

Considero que el espejo es tu gran aliado. Te miras y siempre vas a querer mantener tu belleza, esa lozanía que ves que se va perdiendo. Y claro que te puedes ayudar, pero nunca en exceso, nunca que no sea necesario porque te puedes enviciar.

Siempre los excesos serán malos.

No hay que enviciarse, hay que estar consciente de que los años pasan, hay que retocarse, hacerse cositas, sí, pero dentro de lo que se vea natural; que no se vea demasiado el cambio. También pienso que sentirte bien no solamente pasa por el físico, sino también viene del alma. Eso se refleja y se proyecta, un alma buena siempre se verá bella por fuera.