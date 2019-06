Susan Ochoa sobre calificativos de Santi Lesmes: "Sus palabras sí me han hecho doler"

Síguenos en Facebook

Luego de toda la polémica que generó su renuncia a 'El Artista del Año', Susan Ochoa reapareció más tranquila y no dudó en responderle a Santi Lesmes, quien la calificó de ser 'un lobo con piel de cordero'.

"De Santi Lesmes sus palabras sí me han hecho doler. Mi hijo leyó la noticia y eso fue lo que más me dolió. Muchas ligerezas de su parte. Nunca me referí a él con palabras que lo hieran. Me sentí triste y molesta porque yo nunca lo ofendí", declaró la cantante peruana a El Comercio.

Asimismo, Susan Ochoa reveló que fue ella quien le escribió a Gisela Valcárcel para ser parte del reality de talentos, antes de viajar a Chile para participar en Viña del Mar.

"Yo quería conocer a Gisela, quería estar en ese escenario bonito y en esa plataforma distinta. Yo me sentí mal por todo lo que sucedió. Decidí dar un paso al costado. Seguir haciéndome daño, no. Dije que no es para mí. Siento que me han hecho daño", manifestó la intérprete de 'Ya no más'.