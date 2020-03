Susan Ochoa siempre se ha caracterizado por cantarle a la mujer y, en sus canciones, decirles que no se rindan y que luchen por sus sueños. En esta oportunidad, la cantante peruana conversó con diario Correo y lamentó todo lo que está sucediendo en nuestro país con respecto a la ola de feminicidios.

Cabe mencionar que a Susan se le consultó si dedicaría el show “Diosas en concierto” a todas las mujeres que ya no están más con nosotros; ella, con una sonrisa que la caracteriza, respondió que les cantará con toda el alma.

Susan Ochoa: “Voy a cantarles con el alma a todas las niñas y mujeres que ya no están”

“Por supuesto (...) hemos visto muchos casos de niñas que ahora no están, realmente casos muy dolorosos que no damos con la respuesta del por qué pasan estas cosas. Con todo nuestro amor y con mucho cariño yo les voy a cantar con toda el alma para esas niñas y aquellas mujeres que ya no están mi canción ‘Ya no más’”, expresó la cantante peruana.

Recordamos que Susan Ochoa se presentará hoy junto Myriam Hernández y Eva Ayllón en un magnifico concierto por el Día de la Mujer en el Parque de la Exposición.