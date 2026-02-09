Susan Villanueva, hija de Pablo Villanueva ‘Melcochita’, ofreció una entrevista para ‘América Hoy’, donde relató los detalles de lo ocurrido tras la separación de Monserrat Seminario y su padre.

Según lo declarado por la hija de ‘Melcochita’, el humorista sería víctima de chantaje por parte de Monserrat, tal como él mismo había señalado previamente en declaraciones a un reportero del programa.

“ Aparte estaba amenazando diciendo que si él habla, ella va a sacar cosas de él, él se va a arrepentir. Como que lo quieren perjudicar, no sé por qué se siente amenazado. Ella está usando a las hijas para que la llamen y lo lloren, todo eso habrá influenciado para que se retracte ”, señaló Susan.

El último viernes 6 de febrero, la hija de Pablo Villanueva reveló que, tras separarse de Monserrat Seminario, el cómico llamó a sus hijos para pedirles ayuda, lo que los dejó en shock, pues desconocían el difícil momento que estaba atravesando.

“Yo a Perú ya no voy para que no estén hablando, planeaba ir este año para los 90 de mi papá. A mí me sorprendió, yo no sabía nada hasta hace una semana. Para todos los hijos fue algo en shock, nos llamó como pidiendo ayuda, pidiendo auxilio”, manifestó.

En ese sentido, Susan Villanueva también afirmó que Monserrat habría agredido físicamente a su padre, ‘Melcochita’, pese a que el propio cómico lo había desmentido días atrás.

“ Nos dijo que él ya no aguantaba, que le estén poniendo la mano encima, que él le estaba pidiendo la cuenta porque ella le estaba pidiendo la cuenta para la matrícula de las hijas y no había nada. Ella no le quería dar ”, añadió en dicha entrevista.

Por otro lado, Susan Villanueva señaló que su padre, ‘Melcochita’, habría estado expuesto a un ambiente tóxico y de violencia doméstica, situación que lo ha vuelto dependiente tras 17 años junto a Monserrat.