Susan Villanueva aseguró que es falso que su padre, ‘Melcochita’, sea un ludópata, tal como lo afirmó Monserrat Seminario. Asimismo, indicó que respalda al humorista tras haber presentado una denuncia contra su esposa, pues considera que tanto él como sus hermanas menores merecen vivir en tranquilidad.

“ Quiero aclarar que mi padre no es ludópata, no tiene ninguna adicción al juego ni a las maquinitas. Esa adicción es tan fuerte como las drogas y mi papá está en mi casa tranquilo ”, expresó Susan a Trome.

“ Le gusta ver muchas películas, no está angustiado por salir e irse a un casino. Eso es una falsedad, una mentira más que la señora ha dicho ”, añadió.

En otro momento, manifestó que apoya la decisión de su padre de denunciar a Monserrat por presunta violencia física y psicológica. Además, indicó que también respalda su deseo de vivir con sus hijas para que puedan crecer en un ambiente de paz.

“ En su momento yo he dicho que esa señora había agredido a mi papá cuando fueron a un show en Chincha. Y ahora se hará justicia, todo está en manos de las autoridades” , sostuvo.

“ También junto a mis hermanos lo estamos apoyando en su decisión de divorciarse y que pueda vivir tranquilo junto a sus hijas, pues esas niñas merecen tener paz mental con todo lo que han visto ”, agregó.

Asimismo, señaló que no comprende por qué Monserrat ha afirmado que el video en el que aparece besando a otro hombre sería producto de inteligencia artificial.