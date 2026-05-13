La destacada cantante Susana Baca celebrará su cumpleaños número 82 este domingo 24 de mayo con “La música que llevo en mí”, un concierto especial en el Gran Teatro Nacional que reunirá las canciones y autores que han marcado distintas etapas de su vida artística y su vínculo con la canción popular.

El espectáculo propone un recorrido íntimo y poderoso por distintos momentos de su universo musical: Susana Baca se propone cantarle a la Susana de múltiples épocas de su vida, desde aquella joven que empezó a los 20 años hasta la artista consagrada de hoy. A veces desde la rigurosidad del oficio, otras desde la espontaneidad más pura, pero siempre con el corazón como único hilo conductor.

La propuesta recorrerá la memoria musical de la intérprete peruana a través de clásicos del repertorio criollo y latinoamericano, pero tendrá como uno de sus momentos más emotivos un homenaje al mundo andino, segmento concebido por la artista como un reconocimiento pendiente a una tradición musical profundamente ligada a la identidad del país.

Acompañada por 16 músicos en escena y bajo la dirección de Ricardo Pereira, la artista ofrecerá una velada producida por Prodartes.

Apuesta por los jóvenes

Para esta parte del espectáculo, Susana Baca ha convocado a jóvenes figuras de la música peruana actual como la arpista Laurita Pacheco y la cantante Wendy Sulca, así como al reconocido multiinstrumentista ayacuchano Chano Díaz Límaco, quienes se sumarán a la interpretación de piezas emblemáticas de raíz andina en un encuentro generacional que tenderá puentes entre tradición y nuevas voces. También participarán del espectáculo: Kike Pinto y Livia Souza, en el acordeón.

“La música que llevo en mí” incluirá también canciones fundamentales del repertorio criollo peruano, con obras de Chabuca Granda, Alicia Maguiña y Serafina Quinteras, además de piezas esenciales de la canción latinoamericana ligadas a la nostalgia, la juventud y el romanticismo, en un recorrido por autores profundamente vinculados a la sensibilidad musical de Susana Baca y otras colaboraciones especiales.

Acompañada por 16 músicos en escena y bajo la dirección de Ricardo Pereira, la artista ofrecerá una velada —producida por Prodartes— concebida como una celebración de la memoria, la identidad y las canciones que la han acompañado a lo largo de más de cinco décadas de carrera artística.