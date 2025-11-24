La reconocida artista peruana Susana Baca celebrará un tiempo de reconocimientos y plenitud creativa con un concierto muy especial: “Voces de Libertad”, a realizarse este jueves 27 de noviembre en La Cúpula de las Artes.

La flamante ganadora al Grammy Latino a la Excelencia Musical 2025 por su extraordinaria trayectoria, y ya poseedora de tres Premios Grammy Latino, vivió en estos días una emotiva distinción internacional. Su álbum “Conjuros” compitió por el premio a Mejor Álbum Folclórico y, aunque no obtuvo el galardón, su presencia brilló con fuerza en la ceremonia, especialmente durante la gala Person of the Year, donde rindió homenaje al maestro Raphael interpretando, junto a la reconocida cantautora española Rozalén, una sentida versión de “La flor de la canela”, una de las intervenciones más aplaudidas de la velada.

Celebración desde la memoria y la esperanza

Al tiempo que prepara su regreso a casa, Susana ultima los detalles de su última presentación del año: “Voces de Libertad”, un espectáculo íntimo y profundamente poético en el que la artista rendirá homenaje a Víctor Jara y Javier Heraud, dos figuras fundamentales de la canción y la resistencia latinoamericana, a través de un diálogo entre la palabra y la música.

La acompañará en el escenario la cantante chilena Francesca Ancarola, reconocida por su sensibilidad interpretativa y su compromiso con la canción de raíz. Juntas ofrecerán una velada donde las fronteras se desdibujan y el arte se convierte en un territorio común.

“‘Voces de Libertad” no es solo un concierto; es una celebración del arte como refugio y resistencia, una manera de honrar a quienes soñaron con un mundo más justo”, afirma Baca e invita a sus seguidores a “vivir una experiencia de memoria, ternura y esperanza”.

El dato:

Día: Jueves 27 de noviembre

Hora: 8 p.m.

Lugar: La Cúpula de las Artes (Av. Manuel Olguín 200, Santiago de Surco)

Entradas: Disponibles en Teleticket

Precio: Desde 52 soles