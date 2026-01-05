El reconocido cantante de cumbia Tony Rosado protagonizó un percance vial cuando se dirigía desde Arequipa hacia Camaná para cumplir con un concierto programado. El incidente ocurrió este domingo y generó inmediata preocupación entre sus seguidores al viralizarse las imágenes del vehículo impactado.​

La unidad en la que viajaba el artista sufrió grandes daños en su sector delantero tras el accidente en la carretera. A pesar de la magnitud visual del siniestro, ni Rosado ni sus acompañantes registraron lesiones de gravedad.​

Su esposa Susana Pacheco utilizó redes sociales para tranquilizar a la fanaticada, confirmando que todos estaban fuera de peligro tras las evaluaciones médicas correspondientes.​

Su pareja destacó la entereza del intérprete, quien mantuvo su compromiso artístico pese al susto sufrido.

“Él tiene una fortaleza muy grande y pudo cantar en Camaná”, señaló la compañera del músico arequipeño.​

El cantante logró cumplir con su presentación nocturna, tras el imprevisto que pudo haber frustrado el espectáculo. La buena nueva disipó las alarmas de una fatal tragedia provocadas por las fotografías del accidente.​