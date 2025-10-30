Susy Díaz confirmó que no retomará actividades políticas, luego de recibir una propuesta para integrarse a una lista parlamentaria en los próximos comicios.

A través de un mensaje en su cuenta de Facebook, expresó su agradecimiento a Patricia Li Sotelo por incluirla como opción para el Congreso.

“Agradezco a la presidenta Paty Li del partido Somos Perú por la invitación de volver a la política, pero por temas personales no voy a poder aceptar, espero me comprendan”, dijo Susy Díaz.