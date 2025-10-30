La excongresista agradeció haber sido considerada para una precandidatura, pero decidió no aceptar la propuesta por motivos personales.
La excongresista agradeció haber sido considerada para una precandidatura, pero decidió no aceptar la propuesta por motivos personales.

Susy Díaz confirmó que no retomará actividades políticas, luego de recibir una propuesta para integrarse a una lista parlamentaria en los próximos comicios.

A través de un mensaje en su cuenta de Facebook, expresó su agradecimiento a Patricia Li Sotelo por incluirla como opción para el Congreso.

“Agradezco a la presidenta Paty Li del partido Somos Perú por la invitación de volver a la política, pero por temas personales no voy a poder aceptar, espero me comprendan”, dijo Susy Díaz.

Días antes, Li había anunciado la precandidatura de Díaz mediante una publicación en Facebook, donde destacó un encuentro con la excongresista y otros invitados. En ese mensaje escribió: “Lindo Domingo disfrutando un delicioso almuerzo con grandes amigos, Susy Diaz, Manuel Gustavo Montoya Chavez , Emma Damian y Alexis Bryan Atencio Diaz en el Cascajal. Susy precandidata a Diputada por nuestro amado partido. Juntos somos fuertes Un solo corazón”.

TAGS RELACIONADOS