Susy Díaz confirmó que no retomará actividades políticas, luego de recibir una propuesta para integrarse a una lista parlamentaria en los próximos comicios.
A través de un mensaje en su cuenta de Facebook, expresó su agradecimiento a Patricia Li Sotelo por incluirla como opción para el Congreso.
“Agradezco a la presidenta Paty Li del partido Somos Perú por la invitación de volver a la política, pero por temas personales no voy a poder aceptar, espero me comprendan”, dijo Susy Díaz.
Días antes, Li había anunciado la precandidatura de Díaz mediante una publicación en Facebook, donde destacó un encuentro con la excongresista y otros invitados. En ese mensaje escribió: “Lindo Domingo disfrutando un delicioso almuerzo con grandes amigos, Susy Diaz, Manuel Gustavo Montoya Chavez , Emma Damian y Alexis Bryan Atencio Diaz en el Cascajal. Susy precandidata a Diputada por nuestro amado partido. Juntos somos fuertes Un solo corazón”.