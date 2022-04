En la última edición de América Hoy se presentó Susy Díaz, para responderle a Néstor Villanueva por sus declaraciones que dio en En Boca de Todos, Cabe mencionar que la excongresista reveló que Florcita encontró un short de mujer que no era de ella en el departamento del cantante.

“El hombre cuando es celoso, es mañoso. (Florcita) me mandó la foto de un short, era de esos chiquititos, cacheteros”, contó Susy Díaz a las conductoras de TV..

Luego continuó con: “me enseñó la foto, ese short de jean no es mío. La verdad que no pasó revisión técnica al short”, añadió la rubia, a lo que Ethel Pozo respondió con todo indignada. “Algunos hombres son así, dicen: ‘No, no es mío’”.

Flor Polo encontró ropa de otra mujer en departamento de Néstor Villanueva https://www.americatv.com.pe/

“Hay cosas fuertes que yo aún no estoy hablando”

“Yo no sé por qué la señora tiene que seguir atacándome. Igual yo no voy a responderle”, dijo el cantante en el programa conducido por Maju Mantilla y Tula Rodríguez.

Frente estas declaraciones, la excongresista advirtió que ella sabe muchas cosas respecto a lo que vivió su hija en su relación con Villanueva; sin embargo, aún no ha dicho nada. “Néstor hay cosas muy fuertes que yo no estoy hablando. Todo lo dejo a Dios porque él es justo (…) Qué ataques le he dicho. Solo le pido que no salga (en ampays) porque mi hija sufre”, comentó la rubia.

Janet Barboza intervino para preguntarle a Díaz si las cosas fuertes que no estaba mencionando tenían que ver con violencia doméstica.

“Cuando tú dices, hay cosas muy fuertes y te diriges a las cámaras. Tú le dices Néstor hay cosas fuertes que aún no he dicho. ¿Se puede decir que estamos hablando de violencia en el hogar? Perdónenme, tengo todo el derecho de preguntarle y que ella me responda”, cuestionó la conductora de “América Hoy”.