Susy Díaz dio a conocer que que vivió horas de angustia en migraciones de México, debido a que la detuvieron por varias horas junto a otros compatriotas. Esto a raíz de un caso de homonimia, lo que a su vez produjo que la excongresista decidiera retornar al Perú “para no ser tratada como una delincuente”.

Fue su amiga Pamela Gutiérrez quien dio a conocer que la excongresista había permanecido detenida e incomunicada por varias horas. Debido a ello, perdió el vuelo a Los Cabos en Baja California, lugar en el que se iba a hospedar junto a Deysi Araujo.

“Me trataron como si fuera la lepra, me han secuestrado en migraciones con varios peruanos y extranjeros porque te acuerdas que cuando viajé a Cancún me llevaron a migraciones por dos horas”, comentó en entrevista a Trome.

“Walter entró normal, pero a mí me dijeron que había una alerta en la computadora por una homonimia y me preguntaron que si tenía juicio o denuncia y yo les respondí que el único juicio que tuve fue cuando fui congresista y que pagué 200 mil soles, que no era una delincuente, porque nunca robé, maté, no pertenezco a ninguna banda, entonces me dejaron entrar a Cancún el 28 de setiembre y pude celebrar mi cumpleaños con Walter”, agregó.

Susy Díaz reveló detalles de lo que vivió mientras se encontraba detenida. La indignación no pudo ser ocultada por sus dichos.

“Me han tenido sin celular, sin pasaporte, me quitaron todo, durante varias horas estuve secuestrada, sin agua, sin desayunar, sin almorzar, tratándome como una delincuente. Había una señora que me gritaba y le dije: No reniegue que un hígado cuesta caro, me fui al baño y me persiguieron como si me fuera a escapar”, señaló.

La exvedette retornó al Perú luego del maltrato sufrido en México y aseguró que en nuestro país “tratamos bien a los extranjeros”.

VIDEO RECOMENDADO