Susy Díaz estuvo como invitada en “Mujeres Al Mando” y se animó a contar una divertida anécdota sobre cuál fue el nombre que inicialmente escogió para Flor Polo Díaz, su hija con Augusto Polo Campos.

Y es que tras el anuncio de que Maricarmen Marín daría a conocer qué nombre le pondría a la bebita que espera, la exvedette recordó que cuando salió embarazada del fallecido compositor dejó que él eligiera como llamarían a su hija.

“Lo bueno es que él (Polo Campos) eligió los nombres y yo no me enterqué porque si no ahorita Florcita se llamaría Candy”, contó siempre fiel a su estilo Susy Díaz provocando las risas de todos en el set de televisión.

“Ya Florcita me hubiera denunciado”, agregó la también excongresista. Además explicó por qué quería llamar así a su hija. “Es que estaban de moda esos dibujos animados, yo los veía”, dijo.

Recordemos que el nombre completo de la hija de Susy Díaz es Flor de María de los Milagros Polo Díaz y es su única heredera; nació producto de la relación que mantuvo con Augusto Polo Campos, quien era mayor que ella por 32 años.

