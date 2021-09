La conductora de televisión Magaly Medina tuvo duras palabras contra Sofía Franco luego de que haya dejado abierta la posibilidad de una posible reconciliación con su esposo, el alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra.

“Ayer dijo bien clarito ‘yo estoy casada, estamos tratando de arreglar las cosas, estamos perdonándonos’ y todo su discurso. Reivindicándose, o sea refiriéndose a su todavía marido de que está cambiando”, expresó la popular ‘Urraca’ en su programa.

De acuerdo con la conductora de ‘Magaly TV: La Firme’, la historia de Sofía Franco es la de una persona que quiere perdonar y que no hay trabajando en su desarrollo emocional, ni “amarse a sí misma”, pese a “que su marido la denigró públicamente, la dejó pésima, la trató de drogadicta, alcohólica, todos los vicios se los asignó públicamente, él junto a su familia”.

“Eso puede ser una persona que ya esté muy enferma, muy tóxica, demasiado dañada emocionalmente, que tenga que soportar que sus propio esposo, padre de su hijo, la haya expuesto a esta humillación pública”, aseveró.

Magaly Medina sostuvo que la exconductora de televisión quiso corregir su discurso, pero que todo quedó muy claro.

“Ella siempre sale muy gallita, muy segura de sí misma cuando tiene al costado a alguien que es su esposo, pero sola no es capaz de hacerlo. Nunca quiso enfrentarse a él, por razones que ella económicamente no es independiente, no ha trabajado su amor propio, su dignidad de mujer”, indicó.

