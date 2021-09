La actriz Flavia Laos afirmó, en diálogo con el programa de espectáculos ‘Magaly TV: La Firme’, que no existen los motivos para que se aleja de las hermanas y familia de Patricio Parodi, con quien terminó su relación sentimental.

“Son mis amigas. De hecho Maju se iba ir a España y me quería despedir de ella. ¿Por qué tendría que alejarme de su familia o sus hermanas? Es como algo ilógico. ¿Por qué uno cuando se separa tiene que cortar palitos con la familia? No tiene sentido”, dijo en el espacio conducido por Magaly Medina.

Según la también influencer, ha conversado “lo necesario” con el integrante de ‘Esto es Guerra’ y que no existen ningún rencor entre ambos.

“Le tengo mucho cariño a él, a su familia. Que yo esté con él no va a cambiar mi relación con su familia, jamás, no soy ese tipo de personas. Le deseo lo mejor como siempre”, afirmó.

Asimismo, Laos no descartó que en algún futuro pueda regresar a tener una relación sentimental con Patricio Parodi.

“No tengo idea, la verdad, no quiero hablar del futuro porque es incierto, pero por ahora estoy tranquila sola y estoy enfocándome en mí y en mis proyectos”, sostuvo.

SOBRE LUCIANA FUSTER

Flavia Laos indicó que siente “pena” por Luciana Fuster, quien es vinculada con Patricio Parodi.

“Hasta me da un poco de pena Luciana porque la paran vinculando con bastante personas. De hecho la prensa sin pruebas puede decir cosas que no son y manchan la imagen, ya me ha pasado a mí antes, la entiendo como mujer. Hasta a mí, en algún momento me metieron a Ignacio porque estuve con él en Miami”, sostuvo.

