Hace unos días, en el programa de Magaly Medina, Sheyla Rojas reveló que encontró conversaciones de WhatsApp de Sir Winston diciéndole “mi reina” a otras mujeres. Por ese motivo, la exchica reality se enfureció y se fue de la mansión de su pareja.

“A mi me choca que mi novio le diga ‘mi reina’ a alguien. La única reina soy yo y luego te pone a pensar y dices, bueno soy una exagerada. En ese momento me molesté, me fastidié y obviamente tengo mi carácter”, explicó la modelo.

Cabe mencionar que Sheyla Rojas explicó que todo fue un arranque de ira y que ya se solucionó el problema, pues ya se amistó con Sir Winston.

“Yo le doy de baja por medida disciplinaria”

Susy Diaz explicó en una entrevista para Trome que, si le sucede lo mismo que contó Sheyla Rojas en el programa de Magaly Medina, ella termina con su novio.

“Si me pasa lo que Sheyla Rojas contó de que mi pareja le dice ‘Reina’ a otras mujeres, pues yo le doy de baja por medida disciplinaria, me parece que es una falta de respeto. Además, no creo que a un hombre le guste que su pareja llame ‘rey’ a otros, eso me parece un exceso”, comentó Susy Díaz.

Luego continuó con: “todas mis exparejas siempre me daban el celular, lo revisaba, pero creo que eras ‘moscas’ porque seguro que borraban todos los mensajes comprometedores”.

VIDEO RECOMENDADO

Josimar sobre su carrera musical en Estados Unidos: estoy logrando mi internacionalización

Mimy Succar y su llegada a Perú Tiene Talento: Nunca es tarde para cumplir los sueños