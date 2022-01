Susy Díaz reveló que aconsejó en más de una oportunidad a su hija Florcita Polo sobre su relación con Néstor Villanueva. La excongresista aseguró que su primogénita tiene que aprender a “caerse y levantarse sola”.

“Varias veces le aconsejé y no me ha hecho caso, por eso le ha ido mal. Ella tiene que aprender a caerse y levantarse sola”, mencionó en una entrevista con el diario Trome.

Al ser consultada sobre si quiere que su hija se vuelva enamorar, Susy respondió que solo desea que la empresaria sea feliz.

“Cada uno decide, yo veo muchas cosas, pero solo le digo: ‘¿Tantos años has soportado? 14 años’. Si un hombre te trata mal, le doy ‘forata’, no aguantaría tanto. La vida es una sola y es para ser feliz. No está para soportar maltratos o humillaciones”, comentó.

El último lunes 17 de enero, Néstor Villanueva apareció en el set de “Mujeres al mando” y sorprendió a las conductoras tras revelar que se encuentra soltero.

“Ahora que estoy soltero, déjenme decirle que están guapas chicas. Antes no podía decirlo, qué hermosos ojos tienes Giovanna”, dijo el cantante de cumbia. Sin embargo, el papá de los hijos de Florcita se negó a brindar más detalles sobre su el fin de su relación.

