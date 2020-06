La excongresista de la República Susy Díaz se mostró sorprendida porque en su último recibo de luz le llegó el monto de S/ 4,600, por lo que está preocupada porque en estos momento no recibe ingresos de todos sus inquilinos debido a la situación económica en el país a causa del coronavirus.

“Imagínate. Aparte que hay inquilinos que no pagan el alquiler, me ha venido S/ 4,600, casi me da un derrame cerebral. Me dio dolor de cabeza, me empezó a doler el cuerpo”, expresó en entrevista con el rprograma radial Somos Capital.

“De dos meses ha venido, es lo que he venido investigando porque me asusté. Les dije (a los inquilinos) que apaguen las luces, que iba a entrar a ver si tienen muchos arefactos. Hablando con ellos y, cuando veo la televisión, a todo el mundo le está pasando eso. Esto ya es un ‘recibovirus'”, añadió.

Según la también exvedette, se ha comunicado con la prestadora del servicio, pero hasta el momento nadie recibe su queja, por lo que ha recurrido a la ayuda divina.

“Estoy rogando a Dios que el otro mes me bajen el recibo. Lo he metido adentro de la biblia para que Dios me ayude”, indicó Susy Díaz al mencionado programa.

