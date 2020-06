El exfutbolista argentino Diego Armando Maradona protagonizó, nuevamente, un polémico video en que se le observa en un cuestionable estado, bailando con su pareja en una fiesta privada y enseñando su trasero sin vergüenza alguna.

Mediante su cuenta de Instagram, Gianinna Maradona, hija del actual entrenador del Gimnasia, se pronunció sobre su padre y lamentó verlo en ese estado. Además, tuvo que enseñarle a su menor hijo las acciones de su abuelo.

“También vi el otro video. Y pude hablar con Benja de la existencia del mismo. Para ustedes es Maradona, para mí es un video de mi viejo. Para ustedes puede ser una sorpresa, una gracia, una burla, para mí no. Para mí es reabrir heridas, es una tristeza enorme verlo así, nadie sabe qué es lo que vivimos y agradezco que así sea porque es mi forma de preservarlo”, inicia la hija del exfutbolista.

Nieto de Maradona vio el video

Según Gianinna Maradona, le enseñó el video, que ahora es viral en redes sociales, para explicarle la realidad de su familiar y contestar cualquier pregunta que él le plantee.

“Si me daban a elegir nunca hubiese querido que mi hijo vea así a su abuelo, pero son las consecuencias de las elecciones del otro. Yo no elijo, y me costó muchísimo aceptar que la vida del otro es del otro y que los rebotes de las consecuencias de sus actos ya no me pertenecen”, escribió.

“Hoy elijo por mí y por Ben, entre esas elecciones elijo siempre la verdad por más dolorosa que sea. Elijo que mi hijo me pregunte a mí lo que necesite saber por más duras que seas las respuestas. Y elijo que tenga contención terapéutica también para brindarle herramientas para crecer con toda esa información”, agregó.

Pasado oscuro

Gianinna Maradona rememoró cuando ella llevaban a su padre a acostar para que descanse y que pese a eso recibía críticas por su accionar.

“Ver como nadie hace nada de los que están ahí me demuestra que por esa misma razón yo soy una ‘hija de puta’ para todos ellos y para él también inclusive. Hechos, no palabras. Acosté más veces a mi papá de las que me hubiese gustado. ¿Me comí mil puteadas? Sí. Nunca me importó ser mala. Esto orgullosa de las veces que ‘me puse la gorra’”, se lee en su mensaje.

La hija de Diego Armando Maradona también recordó las veces en que había visto a su padre en situaciones similares y mandó un mensaje a las personas que la cuestionaban por proteger al exfutbolista.

“Sentía que era suficiente con haberlo visto yo en vivo en otras oportunidades, pero lo innecesario en su vida es un patrón reiterativo. Lo dije hace un tiempo. Digan lo que quieran de mí, si por querer cuidar a mi papá soy una loca, quilombera y todo lo que quieran, hoy les digo que abrazo todas esas palabras. Amo y me agradezco ser así. Prefiero quedarme con lo que hice con lo que no”, finalizó.

