Susy Díaz y Walter Obregón planean viajar a Europa el próximo mes , con motivo del cumpleaños del ‘Príncipe de Huarmey’, según adelantó la expareja de la excongresista.

Como se sabe, en setiembre último Susy Díaz y Walter Obregón viajaron a México por el cumpleaños de la actriz cómica; y fueron blanco de críticas, aunque la exlegisladora negó que haya vuelto con el empresario de Huarmey.

No obstante, Walter Obregón dijo al diario Trome que con la empresaria vienen planificando un viaje a Francia por ser una fecha especial. “Para mi cumpleaños, en noviembre, estamos pensando ir a Francia. Con Susy tenemos buena comunicación”, contó.

Al ser consultado sobre lo que piensa con lo afirmado por Susy Díaz -“mientras no encuentro el indicado, seguiré saliendo con el equivocado”- el ‘Príncipe de Huarmey’ señaló que no se siente utilizado y que con la excongresista tienen una buena comunicación.

“Somos amigos y hablamos casi todos los días . Sé cómo es Susy y lo que diga lo tomo a bien porque entiendo que es parte del espectáculo, eso vende”, precisó.

Como se sabe, Susy Díaz discutió con Magaly Medina por defender a Walter Obregón, quien fue denunciado por agresión por su expareja. Tras esto, la excongresista volvió aparecer en el set de “Magaly TV, la firme”, tras el viaje a Cancún junto a Walter.

“Yo sigo facturando, atáquenme más. Yo sé cómo muevo mis fichas”, dijo Susy al compararse con Jennifer López debido a que ambas regresaron con sus ex.

Susy Díaz estuvo en el set de Magaly. (Foto: Captura ATV).

“¿Ahí no ves a Jennifer Lopez cuántas veces se casa y vuelve con su ex? Yo he aprendido de ella”, dijo. Esto hizo que la “Urraca” se riera y lanzara una contundente respuesta: “Pero ninguno de tus ex se parecen a Marc Anthony o Ben Affleck”.

