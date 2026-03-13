Durante recientes declaraciones, la cantante venezolana Szya manifestó su interés por realizar una colaboración musical con una de las agrupaciones más representativas de la cumbia peruana. La artista señaló que uno de sus sueños es grabar una canción junto al Grupo 5.

La intérprete contó que sigue desde hace años la trayectoria del grupo y destacó su importancia dentro de la música peruana. “El Grupo 5 es historia viva de la música peruana. Siempre los he escuchado, los admiro muchísimo y sería un honor compartir una canción con ellos”, comentó.

Szya también explicó que la idea de trabajar con la agrupación no es reciente. “Tengo cuatro canciones compuestas pensando en ellos. Las escribí imaginando cómo sonarían nuestras voces juntas, mezclando mi esencia caribeña con la fuerza de la cumbia peruana. Creo que sería una fusión hermosa”, afirmó.

Además, la artista señaló que le gustaría contar con la presencia del grupo en su primer concierto en Perú, evento que considera clave en su carrera. “Ese show es un sueño para mí. Sería increíble que ellos formen parte de esa noche tan especial. Ojalá se pueda dar”, indicó, al tiempo que destacó su interés por seguir explorando fusiones musicales con artistas peruanos.