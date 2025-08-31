La reconocida intérprete Tania libertad presentará un grandioso espectáculo sinfónico con sus temas más solicitados, en dos conciertos de gala, el 10 y 11 de octubre en el Gran Teatro Nacional, a las 8 de la noche. La intérprete peruana, nacionalizada mexicana, que popularizó la “Contamanina” y “Concierto para una sola voz” será acompañada de una orquesta de cámara, dirigida por el reconocido Rulli Rendo.

“Tania Libertad en concierto sinfónico” es el espectáculo producido por DEA Conciertos en el que el público peruano tendrá la oportunidad de escuchar icónicas canciones del repertorio peruano e hispanoamericano, en versiones orquestadas que potenciarán mucho más su maravilloso timbre de soprano como la calidad de su interpretación.

La artista radica desde hace varias décadas en México, donde se ganó el corazón de los lugareños, no solo por su talento, sino porque grabó muchos discos de rancheras, al punto que, a pesar de lo nacionalistas que son en ese país, la consideran como un ícono mexicano y ella se mantiene en constante actividad.

Tania Libertad nacida en la ciudad de Chiclayo, ahora regresa al Perú para estos esperados shows, una verdadera celebración a su extraordinaria trayectoria artística, haciendo un recorrido musical por toda su historia, su amor por la patria y su conexión con otros pueblos de esta parte de América.

La intérprete iberoamericana, se presentará en un concepto diferente para mostrarnos su versatilidad y capacidad de transitar con amplia soltura entre géneros como la balada, la trova, el bolero, la tradición de América y hasta la ópera. En el programa también se incluye un sentido homenaje a Juan Gabriel y otras sorpresas.