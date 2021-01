La novela “Princesas” no solo se ha convertido en la ficción peruana más vista de la televisión local, sino también viene mostrando -con éxito- princesas reales, alejadas del prototipo de los cuentos clásicos, como el personaje que interpreta la joven actriz Tatiana Calmell del Solar. “Estamos viendo la transformación de Danielle, la gente estaba esperando este giro. Me ha encantado verla en una pose distinta, con mucho más fuerza, más valiente, es lindo de verdad”, remarca la también modelo.

¿Esperando la confirmación de una segunda temporada?

Sí, claro, estamos cruzando los dedos y también con la incertidumbre, porque todos estamos deseando ver una segunda parte.

¿Qué te gustaría ver en la continuación, al margen de lo que digan los guionistas?

Me encantaría ver otra princesa más y que las historias de ellas se relacionen más. Por ejemplo, mi personaje hasta ahora no tiene mucho contacto con las otras protagonistas.

¿Este protagónico es tu debut en televisión y en la actuación?

Yo trabajo como modelo publicitaria hace 10 años, y estoy tomando este mundo nuevo con los brazos abiertos, porque siento el cariño de la gente. Acá mismo, ahora que estoy en Los Órganos (Talara - Piura) cuando voy al pueblo a comprar algunas cosas, la gente me identifica hasta con la mascarilla.

Me imagino que te piden fotos y hasta se rompe un poco el protocolo de mantener la distancia física.

Es inevitable, obviamente estamos con mascarillas, pero cómo negarle una foto a alguien, para mí es algo que no se me pasa por la cabeza, el público se queda con las historias y es lindo recibir el cariño.

¿Qué te motivó a incursionar en la actuación?

Siempre tuve esas ganas de explorar algo más ligado a la actuación, quería moverme a otra faceta, salir del modelaje publicitario y, finalmente, se dio esta oportunidad cuando me llamaron al casting porque me vieron en un comercial.

¿Cómo te fue en el casting?

Estaba súper nerviosa, y dije ‘voy a intentarlo’, ‘voy a hacer lo mejor que pueda, y si es para mí, lo será’. Ese es el mensaje que me gustaría darle al público, a las chicas que me escriben y me preguntan cómo he llegado a la actuación.

Otra recomendación...

Cuando haces las cosas con corazón, las oportunidades llegan a tu vida, y yo creo que eso me ha pasado a mí, creo que el personaje me eligió, la verdad que ha sido un lujo tener la experiencia de un protagónico, estoy infinitamente agradecida.

Aparte del éxito en la novela, el 2020 también te trajo romance…

Como lo he expuesto en mis redes, yo estoy más que feliz de haber conocido a Cristóbal, que es mi enamorado hace 7 meses y estamos bien contentos. No pensé la sorpresa que me iba a traer el 2020, pero estoy agradecida de tenerlo en mi vida. Siento que como pareja nos aportamos, nos sumamos y eso creo que es lo más lindo de compartir con alguien.

Por lo que vi, él se dedica al surf de manera profesional.

Se dedica a eso toda su vida, es su pasión, corre tabla desde los 3 años, ya tiene 27 y es integrante de la Federación Peruana de Surf. El año pasado ha sido su última competencia por lo de la COVID-19, le encanta concursar y traer logros al Perú, eso me llena de orgullo porque siento que es súper apasionado.

Al no pertenecer al ambiente artístico, uno pensaría que le debe costar ver escenas románticas tuyas...

Lo toma súper bien, y en verdad no es nada celoso, me apoya muchísimo, está contento con mi crecimiento en el aspecto laboral, y me da mucha confianza. No hay un tema de celos ni desconfianza, él está muy feliz de verme en la novela.

Tatiana Andrea Calmell del Solar Ortega

26 años. La novela “Princesas” no solo marcó su debut actoral sino también un cambio importante en su vida, pues va dejando su carrera de modelo publicitaria para enfocarse en su pasión.