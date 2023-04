La ex chica reality Tefi Valenzuela le respondió a usuaria que le preguntó por qué no había tomado la decisión de convertirse en madre aún.

A través de su cuenta de Instagram, una seguidora le cuestionó: “¿Por qué no tienes la madurez convencional para tener tu hogar y tus hijos?”.

“No, hermosa, lo que soy es muy responsable. A mí me parece que es momento de que la sociedad cambie y deje de presionar a las mujeres a ser madres, porque no todas tienen esa necesidad”, expresó Valenzuela.

Asimismo, la influencer, quien ya se ha planteado congelar sus óvulos, indicó que actualmente está enfocada en sí misma, sin embargo, podría considerar tener hijos más adelante.

“Yo admiro a las buenas madres y el trabajo que realizan, pero no considero que sea una obligación, más si una vocación y quizás cuando logre mis metas personales y me sienta realizada, pueda pensar en ser mamá. Si previamente formé un hogar para poder criar a mis hijos de manera responsable y no siento que se algo por lo que me preocupe por ahora”, señaló.

Tefi Valenzuela contó que se amistó con su hermana Giuliana

A través de su cuenta oficial de Instagram, Tefi Valenzuela publicó una instantánea del reencuentro que tuvo con su hermana en México.

“Solo pasaba a recordarles que el orgullo no nos sirve de nada, háblale a esa persona que quieres antes que sea muy tarde. No tenemos la vida comprada, yo me perdí casi 2 años de la vida de mi hermanita por tener ambas orgullo y ego a tope, (aunque yo tenía que dar el brazo a torcer primero), y ahora no pienso perderme un día más”, escribió Tefi Valenzuela.

