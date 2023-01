Tefi Valenzuela compartió en su cuenta oficial de Instagram, un mensaje dirigido a la persona que le robó su celular en un viaje a Arequipa. En un texto compartido en una de sus historias de dicha red social, la modelo advirtió al delincuente que le devuelva su móvil: “Voy a destruirte la vida”. Posteriormente, la cantante subió otro video llamando al ladrón con su apoyo, ‘Orejas’, y lo amenazó para que le entregue su celular.

“Me robaron el celular en Arequipa. Y tú, delincuente, te invito a que llames al número que te dejé y me lo entreguen. Te pagaré más de lo que te van a dar en la calle. Pero, de no hacerlo llegar, voy a destruirte la vida. Prende el teléfono otra vez que te tengo cerca”, se lee en la historia publicada en su cuenta de Instagram.

Además, la intérprete subió una nueva historia en su cuenta de Instagram y se dirigió al ladrón por su apodo: “ ¡Hola, ‘Orejas’! Ya sé que fuiste tú, que te robaste mi teléfono; ya te tengo fichado. Yo te recomiendo que te contactes al número que te he dado para que no tengas más problemas, y más rápido te sales tú del problema y yo también”, sentenció.

