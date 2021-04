Stephanie Valenzuela comentó sobre la cirugía al busto a la que se sometió hace algunos aos. En sus historias de Instagram, la cantante dio detalles sobre el tema a sus seguidores.

“(Me coloqué) 350cc. Amo porque es lo suficiente para no ser plana y no tan grande que se vean muy llamativas y vulgar”, respondió Tefi sobre su busto.

Posteriormente habló sobre la cirugía a la nariz que se sometió para luego recomendar a su médico tras la atención recibida debido a que “que tuvieron el cuidado y el criterio para hacer algo tan delicado”.

“No (me hice la bichetomia), pero cuando una vez pregunté para hacerme me dijeron que no necesitaba y si me hacía, a mi edad como ya produzco menos colágeno, se me iban a colgar los cachetes. Así que cuidado con eso. Yo siento que mejor estoy así”, contó la cantante.

Finalmente, la modelo también hizo reflexiones sobre su vida y animó a sus seguidores a mantener encendidas sus esperanzas. “El miedo a fracasar o el miedo al qué dirán a matado demasiados sueños”, señaló.

Tefi Valenzuela sobre cirugía (Instagram)