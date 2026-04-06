Tefi Valenzuela fue invitada al podcast de Magaly Medina donde habló de su anterior relación con Mario Irivarren. En ese espacio, la artista se mostró directa al comentar sobre las actitudes del exchico reality y ofreció su versión acerca de las razones por las que no habría logrado consolidar una relación con sus exparejas.

Valenzuela sostuvo que, si bien Irivarren puede sentir atracción por alguien, tiende a perder el interés cuando percibe que la mujer se entrega por completo.

“ A él le puede gustar alguien y creo a muchos chicos les pasa eso, pero cuando ya sienten que tiene a una mujer por completo pierden todo ”, manifestó la artista.

En esa línea, la arequipeña recordó que, en su caso, estuvo profundamente enamorada y que, pese a la química, la creciente popularidad de Mario y la influencia de su entorno cercano terminaron afectando la relación. Esta situación la llevó a tomar distancia y mudarse temporalmente a Estados Unidos.

La cantante señaló que, durante su relación, percibió en Mario Irivarren actitudes que reflejaban una falta de compromiso, salvo en contadas ocasiones. Estas declaraciones se dan en el contexto del ‘ampay’ donde le fue infiel a Onelia Molina.