Tenchy Ugaz se pronunció luego de que Melissa Klug lo vinculara con Pamela López en medio de los recientes enfrentamientos en ‘La Granja VIP’. Incluso, durante el programa también se mencionó a su expareja Sara Manrique.

Incómodo por ser mencionado en el reality de convivencia, Ugaz envió un mensaje a la empresaria y, posteriormente, durante una transmisión en vivo, anunció que le remitirá una carta notarial.

“ Señora Klug, por favor, ya puede dejar de mencionarme. Se aprovechan de que no hablo de una mujer para seguir hablando de un tema que ya lo aclaré en su momento. Yo terminé mi relación con la mamá de mi hija porque fallé y todo el mundo vio cuando hacía TenchyUber ”, expresó.

Además, durante una transmisión en vivo, el exfutbolista señaló que, junto a su defensa legal, ya han tomado acciones y enviarán una carta notarial a Melissa Klug por mencionarlo en dicho reality.