El terremoto de magnitud 7.7 registrado este viernes 9 de octubre al sureste de Panamá motivó reacciones de artistas vinculados con el país centroamericano. Rubén Blades, Sech y el cantante puertorriqueño Farruko utilizaron sus redes sociales para manifestar su preocupación por la población y expresar su disposición a colaborar.

El salsero famoso por interpretar Pedro Navaja compartió un mensaje dirigido a sus compatriotas, en el que hizo referencia a los efectos de los movimientos telúricos en las provincias centrales. También manifestó su voluntad de ayudar a quienes lo necesiten.

“Enviamos nuestro abrazo y solidaridad a todo Panamá, y rogamos que nuestras provincias centrales pronto se recobren de estos temblores y de sus efectos. Estamos como siempre, a las órdenes”, escribió.

Por su parte, el cantante panameño Carlos Morales Williams, conocido artísticamente como Sech, también se pronunció sobre el terremoto a través de sus historias de Instagram. El artista pidió por la seguridad de los habitantes y señaló que se estaban organizando para brindar ayuda.

“Dios mío, mete tus manos en Panamá. Espero que todos estén bien (…) Estamos organizándonos para comenzar a ayudar en todo lo que podamos”, publicó.

El puertorriqueño Carlos Efrén Reyes Rosado, conocido como Farruko, compartió un comunicado en Instagram para expresar su apoyo a la población panameña. El intérprete señaló que mantiene una relación especial con el país y que su compromiso solidario está por encima de su actividad artística.

“Panamá y yo tenemos una conexión especial (…) Dios ponga su mano quedó al pendiente y en oración por ustedes. un abrazo a la distancia. Estamos aquí para ustedes no hay que hablar mucho. La solidaridad mía como humano va por encima de mi carrera artística. Estamos en Panamá que nos necesita no en música ni farándula”, expresó.