En la reciente emisión de “Mujeres Al Mando”, Thais Casalino reveló detalles de quién la convocó para participar en la entrevista que brindó la cantante de salsa Yahaira Plasencia a través de una transmisión en vivo por Instagram.

La periodista enfatizó que no es amiga la intérprete de “Y le dije no” y que accedió a realizar la entrevista a la salsera por invitación de la jefa de prensa de la cantante.

“Primero, confirmar y reafirmar que no tengo ninguna amistad con Yahaira, esta es la segunda vez que la entrevisto. Sobre cómo fui convocada, me llamaron a las 5 de la tarde, su jefa de prensa me dijo que existía la posibilidad de salir en vivo a las 7 de la noche y que estaba dispuesta a dar su versión de los hechos”, explicó.

Asimismo, Casalino negó que el equipo de Yahaira Plasencia le haya indicado qué preguntas hacer.

“Tenía la posibilidad de ir con todas mis preguntas. Hay que ser enfáticos, no es que me dieron algunas preguntas y así sucedió. Me dieron la dirección 20 minutos antes, ingresé con mis preguntas y se desarrolló el Instagram Live”, finalizó la figura de Latina.

Thais Casalino cuenta cómo logró entrevistar a Yahaira Plasencia

El último martes, Yahaira Plasencia utilizó sus redes sociales para pedir perdón y contar su versión de los hechos ocurridos durante el operativo que se realizó en una residencia en Cieneguilla, lugar en donde se reunió el último fin de semana con amigos y familiares para celebrar su cumpleaños.

