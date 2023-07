Nicola Porcella fue puesto en aprietos por Thalía durante una entrevista en vivo la noche del último jueves. La cantante mexicana se enlazó con los integrantes de ‘La casa de los famosos México’ y le preguntó al exchico reality por su relación con Wendy Guevara, por lo que él se puso nervioso.

“Saliendo de la casa, ¿tendrías una relación con Wendy? Porque yo sé que es tu amor a la mexicana”, fue la pregunta de Thalia a Nicola, por lo que él respondió: “La verdad con Wendy jugamos mucho al papá y a la mamá”

“Siempre me anda agarrando todas las partes de mi cuerpo, pero lo que no me gusta es que él siempre quiere ser la mamá, la mamá soy yo, por eso ya no quiero nada”, expresó Wendy.

Te puede interesar