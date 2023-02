Hace una semana, Thalía y su esposo Tommy Mottola fueron protagonistas en todos los medios por un supuesto rumor de infidelidad por parte del empresario con la cantante Leslie Shaw.

Mediante su cuenta de Instagram, Tommy Mottola compartió un video con varios momentos románticos de la pareja a lo largo de sus 22 años de matrimonio.

“ HAPPY VALENTINES DAY to my one, and only valentine forever @thalia every single day bringing your beautiful bright light and love into my life and our family, you are my all and my everything (Feliz Día de San Valentín al primero y mi único amor, Thalía, todos los días irradias luz y amor a nuestra vida y nuestra familia. Tú eres mi todo. Te amo, te adoro mucho por siempre ”, escribió el empresario.

En respuesta a su dedicatoria, la cantante mexicana expresó: “ Te amooo mi amor! Happy valentines my baby! let’s celebrate love! (Feliz Día de San Valentín, mi bebé, a celebrar el amor) ”.

De esta forma, Thalía y Tommy Mottola desmienten los rumores de infidelidad y demuestran que su amor sigue más fuerte que nunca.

