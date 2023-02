Thalía se encuentra en el ojo público tras los romeros que surgieron sobre una presunta infidelidad de su esposo Tommy Mottola y Leslie Shaw. A través de su mejor amiga, Lili Estefan, la mexicana decidió aclarar la situación y explicar que solo se tratan de chismes.

En el programa ‘El Gordo y la Flaca’, Lili Estefan habló sobre la situación actual que tiene la artista con su esposo y qué opina de Leslie. Asimismo, reveló que no es el primer ‘chisme’ que dicen sobre ella. “ No es el primero que le crean a Thalía. Le han dicho ya uno sobre Shakira, otro sobre la familia Aguilar, otro sobre prendas que supuestamente ella se había llevado de una joyería en Los Ángeles recientemente. Esta es la cuarta vez que esta misma persona le crea un chisme ”, expresó.

Posteriormente, comenté que no hay ninguna crisis entre los esposos. Además, resaltó a la artista peruana, dejando en claro que no hay problemas con ella. “Están felices, están contentos, todo está perfecto, todo está espectacular. No me imagino a Thalía en ningún momento en salir a desmentir ninguno de estos cuatro chimes. Pero hay que aclarar que Leslie no tiene nada que ver con esto, es una influencer que crea todo esto”, añadió.

