La cantante Thamara Gómez volvió a arremeter contra Pamela Franco por su integración al grupo musical ‘Puro Sentimiento’, que es propiedad de Christian Domínguez, hecho que motivó su renuncia.

“No soy la única, como podrás notar, que se salió del grupo, la mayoría al 90% se ha salido y se ha desmantelado todo”, dijo en diálogo con el programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’.

Gómez criticó que las nuevas integrantes de ‘Puro Sentimiento’ muestren mucha sensualidad en lugar de expresar su talento para el canto.

“Son estilos diferentes que no van, no hacemos piruetas, no mostramos mucha carne, imagínate. Creo que todo el mundo lo ha notado que ya no es el mismo ‘Puro Sentimiento’ de antes”, manifestó en el espacio conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre.

Asimismo, Thamara Gómez aseveró que Pamela Franco no pasó casting y sostuvo que no se imagina bailar ni cantar al lado de la pareja de Christian Domínguez.

“Claro, normal, llamen a Thamara y orquesta para el matrimonio de Christian y Pamela... Con nosotras Puro Sentimiento vendía sentimiento, voces, no solo carne”, señaló.

