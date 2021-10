No se quedó callada. Jossmery Toledo volvió a los años en los que aún era suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) y respondió contra esta institución por publicar un TikTok en la que hacen clara referencia a ella.

Todo comenzó cuando usuarios de la red social fueron sorprendidos al percatarse de un particular TikTok, en el que se observa a una integrante de la PNP bailando como ella lo hizo en diciembre del 2019, cuestionando que se utilice el uniforme para otros fines.

“No utilices el uniforme para fines ajenos al servicio policial. No estás usando el uniforme, estás representando a la institución”, se lee en la publicación.

Ante este hecho, Jossmery decidió pronunciarse en redes sociales. No dejó mucho tiempo para hacerlo y deslizó que la PNP “le dio la espalda”, quizá en referencia a la investigación de sus datos en la institución, a pesar de que no había pesquisa que pese sobre ella.

“¿Por qué no dijeron eso antes que me investiguen y me den la espalda?”, escribió la exsuboficial. Esto luego de los comentarios que se pueden leer en la publicación de la PNP, en la que los seguidores se dieron cuenta en el instante de la indirecta.

Cabe mencionar que aún se investiga a más de 500 policías por una presunta búsqueda indebida de datos de la actual modelo.