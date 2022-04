La cantante Thamara Gómez sorprendió al descartar a su expareja: el cantante Dimas Ysla. La joven hizo un pedido a sus fans: “¿Qué quieren ver de mi galería?”, preguntó. Sin embargo, un usuario aprovechó para recordar al ex de la artista: “Foto con Dimas!!!”, le pidió.

MIRA AQUÍ: Alondra García Miró fue a matrimonio sin Paolo Guerrero y aumentan rumores de distanciamiento

Thamara Gómez respondió a esta pregunta desconociendo a Dimas Ysla y la relación que tuvo con él: “Qué Dimas? Nunca existió ese nombre en mi vida”, aseguró la exintegrante de Corazón Serrano.

Foto: Instagram @thamara_gomez_oficial

Recordemos que en diciembre del 2021, la cantante Thamara Gómez fue invitada al programa “Mujeres al mando” para hablar de sus proyectos musicales y también contó detalles de su vida privada. Su mayor confesión fue que vivió en una relación tóxica hace algunos años.

En conversación con Karla Tarazona y Thais Casalino, la cantante se sinceró y dijo que estuvo en una relación tóxica por casi año y medio, donde le prohibían utilizar vestidos, maquillarse o usar prendas cortas.

“Yo pasé por una relación tóxica, me prohibían como me vestía, que me tenía que vestir así, que tenía que maquillarme así y definitivamente me conozco, no lo permití. Puse fin a esa relación y ahorita estoy tranquila”, contó Thamara.

LO MÁS VISTO: