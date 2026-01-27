Lima se prepara para recibir por primera vez The Grid, un festival de techno nacido en Sudamérica que ha logrado consolidarse como una plataforma de conexión entre la escena regional y el circuito internacional de música electrónica. La cita será este 13 de marzo, en el Club Cultural Lima.

Con ediciones previas en ciudades como São Paulo y Santiago de Chile, The Grid se ha posicionado por su curaduría sonora rigurosa y una identidad marcada por el techno crudo, hipnótico y enfocado en la experiencia colectiva del baile.

Artistas que marcan el pulso del techno actual

A lo largo de sus ediciones, The Grid ha contado con la participación de referentes internacionales como Charlotte de Witte, Enrico Sangiuliano, Klangkuenstler y Nico Moreno, consolidándose como un evento clave para los seguidores del techno de alta intensidad.

La edición en Lima llega de la mano de 44 Label Group, uno de los sellos más influyentes del techno europeo contemporáneo.

Lineup de la edición Lima

El cartel estará conformado por cinco artistas internacionales, todos representantes del sonido industrial y de alta energía:

In Verruf : productor alemán y fundador de In Verruf Records, reconocido por un techno oscuro y físico.

: productor alemán y fundador de In Verruf Records, reconocido por un techno oscuro y físico. Kobosil : DJ y productor berlinés, fundador de 44 Label Group y uno de los nombres más influyentes del techno actual.

: DJ y productor berlinés, fundador de 44 Label Group y uno de los nombres más influyentes del techno actual. Ornella : DJ y productora con un enfoque hipnótico y narrativo.

: DJ y productora con un enfoque hipnótico y narrativo. Somewhen : artista conocido por sets largos e inmersivos que combinan techno industrial y trance oscuro.

: artista conocido por sets largos e inmersivos que combinan techno industrial y trance oscuro. Ueberrest: DJ y productor que explora atmósferas densas y grooves profundos.

Una experiencia inmersiva para la pista de baile

Más que un evento musical, The Grid propone una experiencia inmersiva, donde el sonido, la producción y el espacio se integran para generar una conexión directa entre música y cuerpo. La propuesta apunta a una noche de ritual colectivo, marcada por BPMs elevados, atmósferas densas y una narrativa pensada para la pista.

Las entradas están a la venta en Teleticket, y las primeras fases se agotaron rápidamente, reflejando la alta expectativa del público local.

Con esta primera edición, Lima se suma al circuito regional de The Grid, reafirmando el crecimiento y la proyección internacional de la escena electrónica peruana.