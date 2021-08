La anticipada serie de televisión Amazon Original de “The Lord of the Rings” (”El Señor de los Anillos”), aún sin título, se estrenará el viernes 2 de septiembre de 2022 en más de 240 países y territorios a nivel mundial, con nuevos episodios disponibles semanalmente. La filmación de la temporada uno terminó hoy en Nueva Zelanda.

Este nuevo y épico drama llevará a la pantalla por primera vez a la legendaria Segunda Edad de la historia de la Tierra Media de J.R.R. Tolkien. Comenzando en una época de paz relativa, miles de años antes de los eventos de los libros The Hobbit y The Lord of the Rings de J.R.R. Tolkien, la serie sigue a un elenco de personajes, conocidos y nuevos, mientras confrontan el temido resurgimiento de la maldad en la Tierra Media.

Encabezando a este variado elenco están Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman y Sara Zwangobani.

On September 2, 2022, a new journey begins. pic.twitter.com/9tnR7WqDoA — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) August 2, 2021

La serie es liderada por los showrunners y productores ejecutivos J.D. Payne y Patrick McKay; a ellos se les unen los productores ejecutivos Lindsey Weber, Callum Greene, J.A. Bayona, Belén Atienza, Justin Doble, Jason Cahill, Gennifer Hutchison, Bruce Richmond y Sharon Tal Yguado, el co-productor ejecutivo Wayne Che Yip, la directora Charlotte Brändström y el productor Christopher Newman.

“El viaje inicia el 2 de septiembre de 2022, con el estreno de nuestra serie original de The Lord of the Rings en Prime Video”, dijo Jennifer Salke, quien encabeza Amazon Studios. “¡No puedo expresar suficientemente qué tan emocionados estamos de llevar a nuestro público global en un viaje nuevo y épico a través de la Tierra Media! Nuestros talentosos productores, elenco, creativos y equipos de producción han trabajado sin descanso en Nueva Zelanda para dar vida a esta impresionante visión jamás contada”, agregó.

“Como dice Bilbo: ‘Ahora creo que estoy listo para emprender otro viaje’. Vivir y respirar la Tierra Media todos estos meses ha sido la aventura de una vida. No podemos esperar a que los fans tengan la oportunidad de hacerlo también”, dijeron Payne y McKay.

Un trabajo literario reconocido mundialmente, y ganador de los premios International Fantasy Award y Prometheus Hall of Fame Award, The Lord of the Rings fue nombrado el libro favorito del milenio en 1999 por los clientes de Amazon y la novela más querida de todos los tiempos en Gran Bretaña en The Big Read de la BBC en 2003. Los libros de The Lord of the Rings han sido traducidos a más de 40 idiomas y han vendido más de 150 millones de copias.

