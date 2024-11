La banda de pop punk californiana The Offspring llegará a Perú el 21 de marzo de 2025 para presentarse en Costa 21. La preventa de entradas comenzará este viernes 8 de noviembre a las 10:00 a.m.

Con 35 años de trayectoria, The Offspring es una de las bandas más influyentes del punk rock moderno. Su álbum Smash (1994) marcó un hito en la música independiente.

Canciones como “Self Esteem”, “Come Out and Play”, “Pretty Fly (for a White Guy)” y “The Kids Aren’t Alright” los han consolidado como íconos del género.

No te pierdas esta cita el viernes 21 de marzo de 2025 en Costa 21. La venta de entradas en Teleticket comienza el 8 de noviembre a las 10:00 a.m., con un 15 % de descuento con tarjetas Interbank.