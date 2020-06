La cantante Judith Bustos, más conocida como la ‘Tigresa del Oriente’, preocupó a sus seguidores al denunciar que un sujeto la viene acosando telefónicamente y perturbando su tranquilidad.

A través de su cuenta de Facebook, la popular cantante publicó una captura de pantalla donde muestra el número celular del cual viene recibiendo constantes llamadas.

“El día de hoy he recibido numerosas llamadas amenazantes de este número, estoy muy asustada, por eso les pido que si alguno de ustedes sabe a quién le pertenece este número o si alguien sabe cómo ubicar al dueño me lo diga”, manifestó la ‘Tigresa del Oriente’ en la publicación realizado en su cuenta personal.

Asimismo, la artista peruana se dirigió al sujeto que la viene acosando y le advirtió que no está sola y que no parará hasta localizarla.

“Al tipo que me ha estado llamando te advierto que no estoy sola, que voy a localizarte, te crees muy valiente acosando a una mujer mayor y cuando te llaman para ponerte en tu lugar no das la cara. ¡Cobarde! Pero voy a dar contigo, esto no se va a quedar así”, agregó la ‘Tigresa del Oriente’ en su mensaje.

Además, la ‘Tigresa del Oriente’ acompañó su publicación con algunas menciones a medios de comunicación para que presten atención a su pedido.

