Judith Bustos, popularmente conocida como la Tigresa del Oriente, contó que fue sometida a una operación para que le retiren los implantes mamarios porque tenía dolores en su espalda y le estaban ocasionando problemas en su salud.

“Yo me puse implantes hace 5 a 6 años. Cuando hablé con el doctor le dije que pusiera el implante que consideraba un tamaño adecuado para mí, para mi tamaño y peso, porque era el especialista. Al final me puso un implante muy grande y me dijo que después de un tiempo podíamos cambiarlos”, dijo en entrevista con el diario Trome.

Según la cantante peruana, no los llegó a cambiar porque el doctor que la operó se mudó y hasta el momento no conoce en dónde queda su consultorio. Se quedó con las prótesis por más tiempo de lo debido y esto le generó complicaciones.

“Con el tiempo comenzó a dolerme demasiado la espalda, no podía hacer mi vida normal. Los médicos me tomaron radiografías, ecografías y me dijeron que era por el peso de los implantes y que tenía que quitármelos”, manifestó en el mencionado medio.

Bustos se mostró agradecida con el especialista médico que se encargó de extirparle las prótesis. “Ahora soy una Tigresa normal”, aseveró.

Finalmente, la Tigresa del Oriente contó que el doctor le quiso poner otros implantes mamarios, pero ella ahora prefiere estar natural.

