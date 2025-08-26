"Quería que mi primera propuesta musical fuera algo auténtico, que me representara tal cual soy: divertida, directa y con mucha energía", dice Zully.
"Quería que mi primera propuesta musical fuera algo auténtico, que me representara tal cual soy: divertida, directa y con mucha energía", dice Zully.

Zully, la reconocida TikToker peruana que ha conquistado a 3,6 millones en la referida red social, con su autenticidad, humor y estilo sin filtros, da un paso más en su carrera y cumple uno de sus grandes sueños: lanzar su primer tema musical. Se trata de un dembow fresco, lleno de energía y frases icónicas que forman parte de su día a día, pensado para que el público se divierta, baile y se ría junto a ella.

Quería que mi primera propuesta musical fuera algo auténtico, que me representara tal cual soy: divertida, directa y con mucha energía. Además, siempre me ha gustado la música y pensé: ‘¿por qué no convertir todo eso que digo y hago en algo que la gente pueda disfrutar?’”, comenta Zully.

Este proyecto, que marca un antes y un después en su trayectoria, fue desarrollado junto a un equipo de talentos internacionales, con quienes ha trabajado en la producción musical y el videoclip. La artista asegura que esta experiencia le ha permitido aprender y crecer de la mano de profesionales con visión global, enriqueciendo su propuesta y llevándola a un nuevo nivel.

El videoclip oficial se estrenará en menos de 30 días, y contará con la participación de un artista sorpresa que promete encender las redes y ser tema de conversación. Con una estética visual de alto impacto y la vibra festiva propia del dembow, el video busca transmitir esa energía contagiosa que caracteriza a Zully.

Creadora de contenido celebró recientemente su cumpleaños en donde anunció su ingreso al terreno musical.
Creadora de contenido celebró recientemente su cumpleaños en donde anunció su ingreso al terreno musical.

Aunque no ha estudiado canto de manera formal, la joven emprendedora se ha preparado y practicado intensamente para dar lo mejor en cada grabación. Su mensaje es claro: perseguir los sueños es posible con disciplina, trabajo y pasión.

“Este es solo el comienzo. Quiero que las personas que me siguen vean que los sueños se cumplen si uno se atreve y trabaja duro. Hoy puedo decir que estoy haciendo algo que me apasiona y que me llena de felicidad”, afirma.

Con este lanzamiento, Zully refuerza su versatilidad y su capacidad para reinventarse, demostrando que la autenticidad, el esfuerzo y la conexión con la gente son la fórmula perfecta para conquistar nuevos escenarios.

TAGS RELACIONADOS