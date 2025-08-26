Zully, la reconocida TikToker peruana que ha conquistado a 3,6 millones en la referida red social, con su autenticidad, humor y estilo sin filtros, da un paso más en su carrera y cumple uno de sus grandes sueños: lanzar su primer tema musical. Se trata de un dembow fresco, lleno de energía y frases icónicas que forman parte de su día a día, pensado para que el público se divierta, baile y se ría junto a ella.

“Quería que mi primera propuesta musical fuera algo auténtico, que me representara tal cual soy: divertida, directa y con mucha energía. Además, siempre me ha gustado la música y pensé: ‘¿por qué no convertir todo eso que digo y hago en algo que la gente pueda disfrutar?’”, comenta Zully.

Este proyecto, que marca un antes y un después en su trayectoria, fue desarrollado junto a un equipo de talentos internacionales, con quienes ha trabajado en la producción musical y el videoclip. La artista asegura que esta experiencia le ha permitido aprender y crecer de la mano de profesionales con visión global, enriqueciendo su propuesta y llevándola a un nuevo nivel.

El videoclip oficial se estrenará en menos de 30 días, y contará con la participación de un artista sorpresa que promete encender las redes y ser tema de conversación. Con una estética visual de alto impacto y la vibra festiva propia del dembow, el video busca transmitir esa energía contagiosa que caracteriza a Zully.

Creadora de contenido celebró recientemente su cumpleaños en donde anunció su ingreso al terreno musical.

Aunque no ha estudiado canto de manera formal, la joven emprendedora se ha preparado y practicado intensamente para dar lo mejor en cada grabación. Su mensaje es claro: perseguir los sueños es posible con disciplina, trabajo y pasión.

“Este es solo el comienzo. Quiero que las personas que me siguen vean que los sueños se cumplen si uno se atreve y trabaja duro. Hoy puedo decir que estoy haciendo algo que me apasiona y que me llena de felicidad”, afirma.

Con este lanzamiento, Zully refuerza su versatilidad y su capacidad para reinventarse, demostrando que la autenticidad, el esfuerzo y la conexión con la gente son la fórmula perfecta para conquistar nuevos escenarios.