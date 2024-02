Tilsa Lozano no se quedó callada y opinó sobre Pamela López y sus revelaciones sobre una posible infidelidad de su aún esposo Christian Cueva con Pamela Franco.

“Siempre han existido y existirán las infidelidades, pero hay otras (mujeres) que sacan cosas del 2018, ya pues, te hubieras divorciado ese año (de Christian Cueva), para qué esperarte cinco años” , expresó Tilsa Lozano para Trome.

Tilsa Lozano también resaltó que nadie está a salvo de una infidelidad y que, si ella sufre de esta deslealtad por parte de su pareja, le dice adiós.

“Nadie está libre de unos cachos, pero hay que disfrutar mientras que las cosas están bien y si me ponen los cachos… bye, bye, pues”, contó la también condcutora de TV.





Exintegrante de Alma Bella confirma que existen videos de Christian Cueva y Pamela Franco juntos: se les ve cantando

Estrella Bereche, exAlma Bella, conversó con Magaly Medina y le confirmó que Christian Cueva y Pamela Franco tenían una relación clandestina. Además, reveló que existen videos de ellos juntos en uno de sus tantos encuentros por el país.

“En realidad no era su amiga, amiga, pero sí era una compañera con la que compartíamos viajes, giras, entonces en algunos momentos, viajábamos en el avión, de repente ella me iba contando sus cosas, en un principio, bueno, la veía muy emocionada con la persona (Cueva), con la relación” , le contó Estrella Bereche.

Magaly Medina, al escuchar sus declaraciones y la confirmación de que sí existía una relación amorosa entre el futbolista y la cantante, le preguntó a Estrella si hay videos de ellos dos.

“¿Y ella te mostró fotos, o algún videito de él, o sea ellos dos juntos?”, preguntó la Urraca.

“No sé si me mostró o yo lo vi, no lo recuerdo, pero fácil sí, en el mismo vuelo, quizás, si creo que sí me mostró. Que estaba sentado y ella encima de él y una tercera persona los estaba grabando y estaban cantando una canción, una chicha. Estaban como en un cuarto y una tercera persona los grababa”, contó Bereche.

Te puede interesar