Rafael Narvaez confirmó en una entrevista para Amor y Fuego que Christian Cueva y Pamela Franco sí estuvieron en la discoteca en la que él trabaja. Además, también detalló que el futbolista fue con mascarilla, pese a que ya no se utilizaba.

“El 10 de noviembre contratamos a Pamela Franco. Cuando empezó su show, a los 2 minutos, vimos a una persona medio camuflada, usaba mascarilla, yo pensaba que era el imitador de Cueva. No me imaginé que iba a llegar Cueva a la discoteca”, expresó

Luego continuó con: “llegó con una persona, llegó cinco minutos después de que empezara el show de Pamela. Cueva nunca había ido al local”.

El trabajador también precisó que vio al futbolista disfrutar de la música de la orquesta de Pamela Franco, como si fuera un fanático más.

“Cueva estaba conmigo y con el dueño en un box muy cerca del escenario. Él disfrutaba del show mientras nosotros lo atendíamos”, relató.

Yolanda Medina revela que Pamela Franco está tomando pastillas para dormir tras ampay de Christian Domínguez

Yolanda Medina estuvo presente en América Hoy, para hablar sobre la supuesta relación clandestina de su amiga Pamela Franco con Christian Cueva. Además, la cantante le pidió disculpas públicas a Pamela López por llamarla “esquizofrénica”.

“Le pido unas disculpas públicas a la señora porque yo como mujer me sentiría mal, en ese momento estuve ofuscada, es un error mío haberle dicho eso (...) Pamela Franco tiene muchas pruebas por dar”, expresó Yolanda Medina.

Cabe mencionar que Yolanda también reveló que Pamela Franco está tomando pastillas para dormir luego de enterarse de que Christian Domínguez le fue infiel en varis oportunidad, por ese motivo no se acordaba si viajó a Huanchaco en 2018.

“Yo he hablado con Pamela Franco, el día que ha recibido la llamada de la otra señora, ella está en un momento muy difícil de su vida, está tomando pastillas para dormir. Ella ni recordaba si estaba en Huanchaco en el 2018. Yo hablo de esas fechas, no puedo decir cosas que no son”, contó.





