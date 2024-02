Noel Schajris, integrante de “Sin Bandera” junto a Leonel García, se ríe cuando le recordamos que además de gran intérprete y compositor de música romántica, también canta muy bien la cumbia, especialmente la de “Grupo 5″. “Sí, me lo han dicho, gustó mucho cuando cantamos con Christian Yaipén “Eres mi bien”, fue muy divertido. La cumbia es increíble, a los que somos un queso bailando nos encanta porque es fácil de bailar”, dice Schajris, que este 14 de febrero compartirá escenario con “Río Roma”, “Reik” y Ezio Oliva en Costa 21, en el espectáculo “Amor bajo las estrellas”.

¿Eres de esos de esos intérpretes que les gusta explorar, no rehuyes a los retos?

Por supuesto, soy un explorador de la vida, del arte. Tengo experiencias de exploraciones que me han llevado a callejones oscuros sin salida, y hay otras que me han llevado a bellísimos paisajes, y de eso se trata. El encuentro con Grupo 5 es una cosa que me encantó muchísimo, ha sido un momento precioso y no descarto hacer algo en ese estilo en algún momento, pero no sé si todo un proyecto.

En tiempos en los que la tendencia musical es una, la gente puede imaginar que no hay cantantes o bandas que están en proyectos interesantes.

Totalmente, hay mucha música interesante, por eso hice Dynamo Producciones, no sabes la música que estamos generando con un montón de artistas maravillosos, incluyendo Johnny Lau, espectacular cantautor peruano que está en este momento en México, dándole toques finales a su primer disco con nosotros. Para mí, es el Ed Sheeran peruano, y así lo vamos a vender al mundo, estamos orgullosos de él como de tantos talentos que estamos desarrollando de Colombia, de Argentina, de muchas partes.

¿Dynamo llega por una necesidad tuya de apoyar a los nuevos talentos y hacer que cumplan sus sueños?

Dynamo fue la disquera que yo me inventé hace 5 años, para mí, porque ya no quería formar parte de una multinacional como toda mi vida lo he sido, quería otra realidad, quería ser dueño de mi música. En los últimos dos años, dije, esta felicidad que estoy viviendo por qué no trasladar a muchas chicas y chicos que no ven dónde pueden hacer la música de sus sueños. Todo el mundo sigue a los algoritmos, y los algoritmos te dicen que si no haces esto, no pegas. Entonces, si no están los espacios, bueno, entonces busquemos las oportunidades.

Hay que entender que ya no es tiempo de esperar que te llame un sello importante, hay que vérsela uno mismo, ¿no?

Tenemos que diseñar los negocios que nos convenga a nosotros, a los creadores, a los artistas. El negocio está diseñado para que de alguna manera ganen de nosotros otras gentes, llámense disqueras convencionales o plataformas de streaming convencionales, por eso, yo digo, mejor diseñemos un negocio que nos convenga a los artistas.”

Sin Bandera” sigue demostrando que no todo es la tendencia musical del momento.

Demostramos de que en realidad hay público para todos los estilos musicales y que no necesariamente el algoritmo está diciendo la verdad, porque si no, no llevaríamos 80 shows y 70 sold out con “Sin Bandera” en el último año, año y medio. Somos una banda de más de 22 años de trayectoria haciendo muchos shows, haciendo baladas, haciendo pop. La reciente gira por Estados Unidos ha sido la más importante de nuestra historia, eso demuestra la vigencia.

Ante nuevas formas de producir música, ¿tu proceso de crear canciones sigue siendo el mismo? Se aplican otras herramientas, pero la esencia es la misma, si una canción te emociona con un piano y la voz, o una guitarra y la voz, tienes una buena canción. Después la puedes vestir y hacer el género que quieras pero todas las canciones de la historia nacen siendo una balada, y después ya ves qué haces.

¿Con toda la experiencia que tienes en la industria, una gran voz te asegura el éxito o la que tenga alma?

La técnica es lo que te puedo enseñar y es lo que hago como profesor de canto, en mi curso que llevamos más de mil 200 alumnos, pero yo no te puedo enseñar, nadie te puede enseñar a emocionar. Lo que te va a conectar con el público es la manera que tengas de transmitirles y emocionarnos. Muchas voces que no necesariamente son técnicamente agraciadas tienen algo que conecta con el público. Siempre el corazón va a ser más vital y lo más importante.