La modelo Tilsa Lozano promociona, a través de una cuenta de Instagram, pastillas para bajar de peso de dudosa procedencia. El programa “Amor y Fuego” habría puesto al descubierto al misterioso producto, el cual no tendría registro sanitario.

En los videos compartidos por la “exvengadora”, ella asegura que los quemadores de grasa harían disminuir varios kilos de peso sin la necesidad de la necesidad de llevar una dieta.

La jefa del equipo Contra el Comercio Ilegal de Digemid, Lourdes Terno, explica cuáles son las consecuencias de comercializar productos sin registro. “Puede ser tanto una sanción monetaria, también puede ser una sanción penal porque aquí hay un delito”, señala.

Asimismo, la especialista le menciona a las cámaras de “Amor y Fuego” que todo medicamento, sin excepción, debe ser comercializado en un establecimiento farmacéutico.

“Nunca compren ningún medicamento a través de las redes sociales porque no se garantiza a través de esta plataforma que el producto sea de calidad”, aconsejó Terno.

Tilsa Lozano sobre Rafael Fernández: “Él fue figuretti desde el día 1″

Tilsa Lozano no ha sido ajena a la mediática separación de Karla Tarazona y Rafael Fernández y las polémicas declaraciones que el empresario dio tras el anuncio de su ruptura con la conductora de “D’Mañana” al programa de Magaly Medina.

Es por ello que la mañana de este viernes en “América Hoy”, donde estuvo como invitada, opinó respecto a la situación que atraviesan los todavía esposos y señaló que siempre le pareció rara la relación pues trataban de aparentar que eran la pareja perfecta.

“Yo me he quedado en shock pero, ¿puedo ser sincera? A mi esto siempre me olió mal, desde el principio. Nunca vi un selfie natural, siempre era la foto posada, la producciones”, señaló en el magazine que conducen Ethel Pozo, Janet Barboza y Brunella Horna.

“Tú veías las redes sociales de ellos y todo era muy fingido, muy posado, muy armado, muy perfecto y las parejas perfectas no existen. Esa necesidad de aparentar, de fingir, de querer demostrar que todo es perfecto, ya eso me dio desconfianza”, agregó al respecto.

La exVengadora también se refirió al hecho de que Rafael Fernández haya salido a hablar, pese a que no es una estrella de ‘Chollywood’, y consideró que esto se debió a que “él fue figuretti desde el día 1, el sello de figuretti lo tenía desde que apareció. Él era más estrella que la estrella”.