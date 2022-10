Tilsa Lozano y Adolfo Aguilar, quien todos los jueves de octubre presenta el unipersonal “¿Por dónde salgo?” en la Estación de Barranco, se juntaron la noche del último martes a través de un Live en Instagram donde opinaron sobre la polémica entre Gisela Valcárcel y Magaly Medina.

“Me parece que Gisela es muy inteligente y sabe lo que hace, y que si la ha mencionado (a Magaly) es porque le dio la gana, Gisela habló cuando a ella le dio la gana de hablar, mientras la otra, ladra desde hace 25 años y Gisela no le contesta”, comentó en un inicio la exVengadora.

“Creo que Gisela dijo, ‘ok, esta vez me sirve”, y la usó, y la otra está como ‘perro con dos colas’ porque después de 25 años recién le contestaron”, agregó la jurado de “El Gran Show”, cuya opinión fue en parte respaldada por el actor y presentador de TV.

“Yo opino que las formas de hacer o no rating, o de generar interés, pueden ser muy diversas y variadas, y creo que la señora Gisela Valcárcel y la señora Magaly Medina tienen sus maneras extraordinarias de generar rating, creo que merecen un aplauso las dos, son unas chambeadoras”, dijo por su parte Adolfo Aguilar.

De otro lado, Tilsa Lozano se animó a pronunciarse acerca de las especulaciones sobre los gastos de su boda con Jackson Mora. “Mi matrimonio es todo lo contrario a lo que la gente está hablando, ‘que los miles’, de frente les digo, ‘vas a rajar de mi matrimonio’, no es lo que están hablando, es algo chiquito, de familia y amigos íntimos, no vas a ver 20 mil dólares en flores, no vas a ver a nadie quitándose la camisa”, reveló.

La exmodelo consideró que posiblemente “Ethel (Pozo) tuvo la intención de hacer lo mismo, de invitar a su familia y a sus amigos íntimos” pero finalmente estuvieron sus compañeros de trabajo y todos terminaron hablando del evento. Además, reveló: “Hay gente que me escribe y me manda audios diciéndome que si no los invito a mi matrimonio se van a picar horrible ¿No es muy ‘bagre’ hacer eso? Esto es poco empático”.

VIDEO RECOMENDADO

Ernesto Pimentel recibe su estrella en el paseo de la fama de América Televisión

Ernesto Pimentel recibió una estrella por parte de 'América TV' como homenaje por su larga trayectoria en dicho canal. El conductor de 'El Reventonazo de la Chola' estuvo acompañado su electo y gerentes del medio de comunicación, "Gracias para cada una de las personas que han hecho posible este momento", sostuvo. (Fuente: América TV)