Tilsa Lozano sorprendió al aparecer como conductora del programa ‘Válgame’ y anunció que los conductores actuales solo trabajarán hasta fin de mes porque luego ella y su amigo el ‘Zorro Zupe’ estarán a cargo del programa de espectáculos.

“Estamos en nuestra primera edición de este año de ‘Amor de verano’. ¿Perdón, ‘Válgame’? Ah sí discúlpenme, le puedo aclarar al público, es ‘Válgame’ solamente hasta el 28 de febrero porque se terminan los contratos de todos ellos”, dijo la ex ‘Vengadora’ al inicio del programa, mientras Janet Barboza, Karla Tarazona, ‘Metiche’ y Kathy Sheen miraban extrañados.

Tilsa Lozano le envía indirecta a Rodrigo González en vivo. (Video: Latina)

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la indirecta que le habría enviado a Rodrigo González, exconductor de Latina y que ahora se dedica a hacer contenido de entretenimiento a través de su cuenta de Instagram.

”Me da mucha pena la verdad, pero tranquilos, son personas talentosas, van a encontrar trabajo en otro canal. Y si no, si se quedan sin trabajo, pueden dedicarse a su Instagram a poner sonseras, no hay ningún problema”, agregó la popular ‘Tili’.

En otro momento del programa, Tilsa Lozano también se refirió al rating del programa de Latina. "Acá estamos el equipo completo, ‘Zorro’ y yo, y estamos buscando a un candidato más para completar este trío de ‘Amor de verano’ y que volvamos a tener el rating que este canal se merece”, sostuvo la modelo.