Tilsa Lozano sorprendió a varios en el programa “La Noche Habla” luego de usar una peluca roja y enviar una presunta indirecta para Magaly Medina.

La exmodelo dejó en shock a sus compañeros de set cuando dijo: “ Yo creo que esto es una trampa, me han puesto esta peluca, pero no me parezco a Monique Pardo, me parezco a la bruja ”.

“ Ya quisiera tener esta carita sin ninguna operación ”, añadió.

Estas últimas palabras dejaron impactados a Laura Spoya y Ric La Torre, con quienes trabaja en dicho programa de Panamericana TV.

Magaly Medina critica a Tilsa Lozano y le recuerda su relación con el ‘Loco’ Vargas: “Borró cassete”

Magaly Medina reaccionó a los comentarios que hizo Tilsa Lozano sobre el caso de Pamela López y Christian Cueva. La conductora de Magaly TV La Firme criticó duramente a la exmodelo, acusándola de “borrar cassete” y olvidar su relación con Juan Manuel ‘Loco’ Vargas mientras él aún estaba casado.

“Fuiste una de esas amantes sin amor propio y sin orgullo que trataba de que la mujer se enterara a como dé lugar de que tú ocupabas un lugar en la vida de Juan Manuel Vargas”, arremetió Medina en su programa.

Tilsa Lozano y el escándalo con el ‘Loco’ Vargas

En 2013, Tilsa Lozano sorprendió a la farándula al sentarse en el sillón rojo de ‘El Valor de la Verdad’, donde admitió haber tenido una relación de más de tres años con el futbolista mientras él jugaba en la Fiorentina de Italia.

En aquella confesión, reveló que su romance con Vargas estuvo lleno de secretos y conflictos, lo que generó un terremoto mediático en Chollywood. Sin embargo, ahora la exmodelo prefiere guardar silencio sobre ese pasado, lo que generó la crítica de Medina.

“Esta es la temporada de los lechugones y las lechugonas”, agregó la periodista, haciendo referencia a personas que intentan quedar bien públicamente olvidando su pasado mediático.