En la última edición de ‘Magaly TV: La Firme’, difundieron imágenes donde se observa a Tilsa Lozano junto a un nuevo acompañante durante su viaje a Cartagena.

El material difundido en el programa de Magaly Medina evidenció diversas situaciones que fueron calificadas como comprometedoras. En las imágenes se observa a ambos personajes compartiendo momentos tanto antes como después del viaje a Colombia.

En las imágenes, ambos aparecen bastante cercanos, evidenciando una aparente complicidad entre ellos. Asimismo, se distinguen gestos de afecto e incluso algunos besos.

Por otro lado, la ‘Urraca’ dijo que el acompañante de la exmodelo tendría una esposa, aunque mencionó que ambos estarían separados. Luego del viaje, él no publicó imágenes en redes sociales, mientras que Tilsa si compartió contenido de su recorrido en sus plataformas.

No obstante, luego de la difusión de las imágenes, el reportero de ‘Magaly TV: La Firme’ se comunicó con el arquitecto, quien negó tener una relación con Tilsa Lozano. Aclaró que ambos solo tienen una amistad de años.

“ No, no, no, para nada, no, no, no, somos amigos hace muchos años ”, manifestó Andrés Muñoz respecto a su vínculo con la exconductora de televisión.